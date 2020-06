il y a 40min

Football

Un an de plus pour Buffon et Chiellini

Le gardien de 42 ans et le défenseur de 35 ans vont rester jusqu’en 2021 avec la Juventus.

Gianluigi Buffon (à dr.) et Giorgio Chiellini. Keystone

Deux légendes italiennes prolongent leur bail à Turin: Gianluigi Buffon, 42 ans, et Giorgio Chiellini, 35 ans, resteront à la Juventus une année de plus, jusqu’en 2021, a annoncé lundi l’octuple champion en titre.

«Nouvelle fantastique: Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini ont renouvelé leur contrat pour une année de plus avec la Juventus», ont écrit sur Twitter les Bianconeri.

Le gardien et le défenseur sont deux piliers du leader de la Serie A. Buffon fêtera l’an prochain les 20 ans de son arrivée au club, tandis que Chiellini a rejoint la Vieille Dame en 2004.

Les capitaines

Avec la Juventus, Buffon a remporté neuf titres de champion d’Italie et quatre éditions de la Coupe d’Italie. Surtout, il a fait partie de la sélection sacrée championne du monde contre la France en 2006.

Longtemps capitaine de la Juventus, Buffon a cédé son brassard à Chiellini après son départ au PSG, lors de la saison 2018-2019. L’intermède français n’a duré qu’une saison, avant son retour l’été dernier dans le Piémont, cette fois comme doublure du portier polonais Wojciech Szczesny.

Fin septembre, Buffon a disputé son 903e match en club, toutes compétitions confondues, battant le record d’Italie détenu par l’ancien joueur de l’AC Milan Paolo Maldini, resté à 902.