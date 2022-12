Genève : Un an de prison avec sursis pour un patron tricheur

Sept ans pour un jugement en demi-teinte. Les parties plaignantes dans une affaire de villas inachevées à Chêne-Bourg ne cachent pas leur déception face au jugement rendu le 18 novembre, par le Tribunal de police. L’entrepreneur, qui avait commencé puis laissé à l’abandon les chantiers de six maisons valant chacune plus d’un million de francs, a écopé d’un an de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable d’abus de confiance et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité.