Canton de Zurich : Un an de prison ferme et expulsion pour un double viol

Un Italien de 36 ans a été condamné jeudi par le tribunal de district de Dietikon, dans le cadre d’une procédure abrégée, à une peine de prison avec sursis partiel de trois ans pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Sur les trois ans auxquels il a été condamné, il devra passer une année sous les verrous et sera ensuite expulsé du pays pour sept ans.

Le prévenu vivait dans un immeuble pour bénéficiaires de l’aide sociale dans une commune du Limmattal. La victime y était également hébergée avec son fils de 13 ans. Selon l’acte d’accusation, en décembre 2021, elle était dans un état physique affaibli en raison du coronavirus et souffrait de dépression en raison de la mort de son fils aîné deux ans plus tôt dans un accident du travail.

Peine clémente à cause de la procédure abrégée

Le jour des faits, après avoir mangé avec son fils de 13 ans et le prévenu, la femme est retournée chez elle en état d’ébriété et s’est mise au lit. Peu après, l’accusé est entré dans l’appartement sans le demander et s’est couché avec elle. Il l’a ensuite pénétrée contre sa volonté et sans préservatif. Après cela, l’homme a harcelé la femme à plusieurs reprises et l’a surveillée. Bien qu’elle ait eu peur de lui, elle lui a fait comprendre qu’elle n’attendait rien du prévenu. Deux semaines plus tard, il l’a à nouveau violée.