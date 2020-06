Algérie

Un an de prison ferme pour la militante Amira Bouraoui

La célèbre opposante au régime du président déchu Abdelaziz Bouteflika va faire appel, a annoncé un de ses avocats.

«Cette condamnation est injustifiée, le dossier est vide», a déclaré à l'AFP Me Mustapha Bouchachi. Le parquet avait requis 18 mois de prison ferme contre cette militante du «Hirak», le mouvement de contestation populaire qui a poussé M. Bouteflika à la démission en avril 2019.

Mme Bouraoui, une gynécologue de 44 ans, mère de deux enfants de 12 et 16 ans, a été reconnue coupable de six chefs d'accusation, dont «offense à l'islam», «offense» au président de la République Abdelmadjid Tebboune et «incitation à violer le confinement» en «exposant directement la vie d'autrui ou son intégrité physique à un danger» pendant la crise sanitaire.