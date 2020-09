harcèlement moral sur les réseaux : Un an de prison ferme pour un youtubeur fitness

Un youtubeur spécialisé dans le fitness accusé de harceler et lancer des meutes numériques contre d'autres influenceurs du même univers a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, lundi par le tribunal de Versailles.

Habannou S., 31 ans, plus connu sous le nom de Marvel Fitness sur Youtube, où il est suivi par 146’000 personnes, a été reconnu coupable de harcèlement moral sur neuf personnes et de violence sur avocat. Il a en plus été interdit d'exercer une activité de création sur les réseaux sociaux ou sur tout site internet.