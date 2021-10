Italie : Un an de prison pour avoir débarqué de force des migrants en Libye

En 2018, le commandant du navire marchand Asso 28 avait porté secours à une centaine de personnes au large des côtes libyennes et les avait ramenées à Tripoli, violant ainsi le droit international.

Le 30 juillet 2018, le commandant du navire marchand italien Asso 28 avait débarqué en Libye des migrants, après les avoir secourus en mer. Pour cette violation du droit international, il a été condamné par un tribunal italien, à 1 an de prison.

Le commandant d’un navire marchand a été condamné à 1 an de prison par un tribunal italien, pour avoir débarqué en Libye des migrants qu’il venait de secourir en Méditerranée en 2018, selon le jugement consulté vendredi, par l’AFP.

Le 30 juillet 2018, le navire Asso 28 avait secouru des migrants, dont cinq mineurs et cinq femmes enceintes, près d’une plate-forme pétrolière dans les eaux internationales, avant de les débarquer dans le port de Tripoli, et de les remettre aux garde-côtes libyens.

Les ONG se sont réjouies de la décision, à l’image de Médecins sans frontières (MSF) qui a cependant appelé «l’Italie et l’Europe à cesser immédiatement les interceptions en mer et mettre fin aux retours forcés». «C’est un premier pas important mais ça ne suffit pas: nous avons besoin d’un changement radical des politiques de l’Italie et de l’Europe», selon MSF.