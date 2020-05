Actualisé il y a 44min

TEST ANNUEL

Un an d’essai convaincant de l’EQC électrique de Mercedes-Benz

«Compromis» est un terme fort peu apprécié chez Mercedes-Benz. Le SUV électrique EQC, basé sur la structure du traditionnel GLC, a néanmoins de quoi convaincre avec un passage sans compromis des qualités de Mercedes vers l’électromobilité.

de Dieter Liechti

1 / 3 Avec sa transmission intégrale, le SUV électrique EQC de Mercedes-Benz renonce aux «éléments tape-à-l’oeil» au profit d’un package complet cohérent. Dieter Liechti Malgré un porte-à-faux arrière plus long, les grandes roues donne à l’EQC un côté très dynamique, même à l’arrêt. Dieter Liechti La bande lumineuse continue distingue l’EQC du plus conventionnel GLC. Dieter Liechti

Portes papillons à l’instar du Tesla Model X, poignées de portes sortant comme par magie comme sur la Jaguar I-Pace ou caméras à la place des rétroviseurs extérieurs comme ceux de l’Audi e-tron? Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas ce genre de gadgets sur l’EQC de Mercedes. Même si le lancement du véhicule électrique (BEV) remonte à l’été dernier, il est basé sur l’architecture éprouvée du plus traditionnel SUV Mercedes GLC. Visuellement, le véhicule se distingue par ses dix centimètres supplémentaires au niveau du porte-à-faux arrière, son hayon incliné avec une bande lumineuse continue et sa nouvelle façade avec des touches de bleu au niveau des optiques.

Il y a essentiellement deux raisons à cette retenue souabe. D’une part, Mercedes souhaite garder un maximum de souplesse au niveau de la production pour réagir au développement du marché, difficilement mesurable. D’autre part, le constructeur de Stuttgart veut rendre la transition vers la mobilité électrique aussi douce que possible pour ses clients. Il ne s’agit donc pas de faire des expériences, mais de combiner la bonne vieille qualité à une motorisation électrique. Ou, comme le souligne le noble constructeur allemand: «L’EQC est la Mercedes des véhicules électriques.»

Une sensation qui s’apparente à celle de la Classe S

Quand on prend place à bord du SUV électrique de 4,77 mètres de long, on reconnaît tout de suite les qualités si typiques d’une Mercedes. Tout est à sa place, tout a l’air haut de gamme. Des teintes cuivrées et or rose apportent un peu de brillant au niveau de la console, ce qui, pour le chef du design Gorden Wagener, symbolise la mobilité électrique, les matériaux ont l’air un peu plus techniques, les buses de ventilation sont plus modernes et le cockpit est dominé par un énorme écran tactile sur lequel apparaissent des graphiques lumineux, au niveau duquel est logé le meilleur système multimédia MBUX à commande vocale actuel (voir ci-dessous). Ceux qui n’aiment pas utiliser les commandes au volant, le pavé tactile au niveau de la console centrale ou le grand écran tactile ont la possibilité de tout effectuer oralement, en quelques mots.

Et pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de se fier en grande partie aux nombreux systèmes d’assistance. Mais cela n’a en fait pas beaucoup de sens, car malgré le poids de plus de 2,5 tonnes, l’EQC est fait pour être conduit et offre un véritable plaisir de conduite. Et pas seulement au feu rouge, lorsque l’électrique coupe presque tout, mais également lors d’excursions en montagne et bien sûr lors de longs trajets. «C’est aussi relaxant qu’un tour en ballon au-dessus du Mittelland», a écrit un jour une journaliste bernoise en décrivant un nouvel album de Züri West. Une description qui va comme un gant à l’EQC qui ne fait aucun compromis en termes de qualité et de confort au profit de l’électromobilité. Au contraire, comme le GLC a été conçu pour les moteurs thermiques bruyants, la propulsion électrique quasiment 100% silencieuse profite également des mesures de réduction du bruit. On se croirait davantage dans la Classe S que dans un SUV, tellement le véhicule est silencieux et paisible.

Tout est sous contrôle. Le cockpit ultramoderne est dominé par un écran géant. Pour les fonctions élémentaires, il existe également des boutons. Daimler

Pour atteindre la performance palpitante – avec un passage de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes – les Allemands ont équipé le véhicule de deux moteurs asynchrones d’une puissance de 150 kW développant une performance de 300 kW ou 408 ch et un puissant couple de 760 Nm. Bien que l’EQC n’aurait aucun mal à dépasser la barre des 200 km/h, Mercedes a bridé le SUV électrique à 180 km/h. Alors que Volvo le fait pour tous ses véhicules à partir de 2021 pour éviter les accidents, la motivation des Stuttgartois est tout autre, en voulant empêcher que l’autonomie sur les autoroutes allemandes ne soit consommée avant que le conducteur n’ait eu le temps d’atteindre une station de recharge.

En échange de cette autolimitation, on a un rayon d’action de 430 kilomètres. Sur le papier. Au quotidien et sans aucune perte de confort, été comme hiver – avec la climatisation et le son allumés – la distance moyenne parcourue était toujours supérieure à 370 kilomètres. Et pour que la pratique se rapproche le plus possible de la théorie, il existe une demi-douzaine de programmes de conduite comprenant l’éconavigation, la gestion de la batterie et cinq niveaux de récupération, avec lesquels on peut naviguer ou – en mode de conduite une seule pédale – freiner sans avoir à appuyer sur le frein. Le boîtier mural (Wallbox) permet de recharger l’EQC avec une puissance de 7,4 kWh en onze heures. Sur la borne de charge rapide (110 kWh), la batterie de la Mercedes électrique est chargée à 80% au bout de 40 minutes.

Conclusion au bout d’un an de test: s’il y a bien un véhicule qui facilite grandement le passage du thermique à l’électrique, c’est le Mercedes-Benz EQC. Même les novices dans le domaine de l’électrique s’y retrouvent tout de suite dans ce mélange de tradition et de modernité. Et le fait qu’il y ait encore des boutons dans le cockpit pour des fonctions essentielles telles que la climatisation au lieu d’un unique écran tactile n’est sans doute un point de critique que pour les plus jeunes conducteurs de Tesla. À l’heure actuelle, ces derniers peuvent encore se réjouir d’une plus grande autonomie et d’une longueur d’avance grâce à la technologie électrique. Mais en matière de confort et de qualité, l’EQC ne joue pas dans la même cour.