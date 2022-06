Vaud: Un an d’interdiction de stade après avoir agressé l’arbitre d’un match de juniors

Lors de la demi-finale de la Coupe vaudoise des juniors A remportée 4-2 par Foot Lavaux face au FC Concordia LS, début mai, le père d’un joueur visiteur avait agressé verbalement et physiquement l’arbitre de la rencontre. Après une enquête diligentée par sa Commission de jeu et fair-play, l’Association cantonale vaudoise de football (ACVF) a demandé à l’Association suisse de football (ASF) de prononcer une interdiction de stade contre le coupable. L’ASF a répondu favorablement à la demande vaudoise et infligé à l’irascible individu un an d’interdiction de stade (IDS) dans tous les stades et les patinoires de Suisse, comme le veut usuellement la procédure.