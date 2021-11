Etats-Unis – Un an et demi après la mort de George Floyd, Minneapolis vote pour «remplacer» sa police

États-Unis : Un an et demi après la mort de George Floyd, Minneapolis vote pour «remplacer» sa police

La ville du Minnesota doit dire si elle veut d’un service de sécurité qui ferait appel à des travailleurs sociaux et des personnels médicaux pour certaines situations.

Les habitants de Minneapolis votent, mardi, sur un projet de refonte radicale de la police de cette ville du nord des États-Unis où, il y a près d’un an et demi, l’Afro-Américain George Floyd succombait sous le genou d’ un agent blanc .

Fin du budget minimum

Si elle est adoptée, le maire devra partager la supervision de ce nouveau service avec son Conseil municipal, alors qu’il est seul aux commandes aujourd’hui. Par ailleurs, la ville ne sera plus obligée de consacrer un budget minimum à la police et d’employer un nombre minimum d’agents. Aujourd’hui, Minneapolis est censée avoir 1,7 policier pour 1000 habitants, soit 730 agents, mais il lui manque une centaine de personnes.

Démocrates partagés

En pleine campagne pour la présidentielle de 2020, et sur fond de hausse des homicides, les républicains avaient accusé les démocrates de «laxisme», et ces messages avaient été mis en sourdine. Le projet de refonte de la police de Minneapolis, qui aurait dû être soumis au vote il y a un an, avait lui aussi été remisé. Une pétition signée par plus de 20’000 personnes l’a remis au premier plan cette année.