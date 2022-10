Fribourg : Un an et un million de plus pour pouvoir finir le parking de la patinoire

Le chantier du complexe sportif utilisé par le club de Gottéron est à l’arrêt depuis l’an dernier pour cause de défauts de construction.

La structure est déjà utilisée pour des matchs, mais sans son parking. Yvain Genevay / Tamedia

Voilà deux ans que la patinoire de Saint-Léonard, baptisée BCF Arena et utilisée notamment par le HC Fribourg-Gottéron, a été rénovée. Un projet qui aura déjà coûté 15 millions de francs à la Ville de Fribourg, au lieu des 10 millions budgétisés; mais ce n’est pas fini. Malgré l’ouverture de l’installation à l’automne 2020, le parking de 230 places prévu dans le projet reste inexistant à ce jour: les travaux n’ont même pas commencé, rapporte la RTS. En cause, un défaut de construction découvert au moment de la livraison de la structure principale.

La semaine dernière, constructeurs et assureurs ont donc fait le point sur la suite des travaux, révèle la RTS. Ils se sont notamment répartis les surcoûts estimés à plus d’un million de franc supplémentaire. Un accord ayant été trouvé, le chantier pourra donc enfin reprendre en vue de pouvoir livrer le parking tant attendu pour le début de la saison d’automne 2023. A noter que les pertes induites par les recettes d’exploitation inexistantes du parking depuis 2020 n’ont pas encore été chiffrées.

