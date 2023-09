Charles III rend hommage au dévouement de sa défunte mère

Charles III a écrit un court message depuis Balmoral, où il a passé une partie de l’été. «À l’occasion du premier anniversaire de la mort de feu Sa Majesté et de mon accession (au trône), nous nous souvenons avec beaucoup d’affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu’elle a représenté pour beaucoup d’entre nous», a écrit le roi. «Je suis aussi profondément reconnaissant, pour l’amour et le soutien qui a été montré à ma femme et à moi-même au cours de cette année, alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous».