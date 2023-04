Football: Un Ancelotti à la tête du FC Bâle?

Pourtant, le Parmesan de 33 ans, sous contrat en tant qu'assistant au Real Madrid dirigé par son père Carlo, maîtriserait bel et bien langue de Goethe. L'Italien de 33 ans, au bénéfice de l'indispensable Licence A de l'UEFA, avait accompagné son géniteur quand celui-ci officiait au Bayern Munich, passant plus d'une année en Bavière, du 1 er juillet 2016 au 28 septembre de l'année suivante.

Davide Ancelotti avait un temps été pressenti pour reprendre le poste de "titulaire" à Everton, lancé dans une opération maintien compliquée en Premier League. Sans succès. Celui qui a été d'abord préparateur physique au PSG, puis assistant au Real, à Everton, Naples et au Bayern a souvent affirmé être mûr pour se lancer et le FC Bâle avec son contingent jeune et disparate peut être une adresse intéressante et formatrice à l’heure de plonger seul dans le grand bain.