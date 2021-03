Science : Un ancêtre du kangourou savait grimper aux arbres

Les paléontologues ont travaillé sur deux squelettes quasi complets d’ancêtres du kangourou et les ont classés dans le sous-genre «Congruus kitcheneri», une espèce éteinte.

Deux squelettes quasi complets

En étudiant sa morphologie – puissante adduction des membres antérieurs et postérieurs, mains robustes aux griffes recourbées – ils ont déduit que le marsupial de 40 kilos était adapté pour grimper aux arbres, et se déplacer lentement à travers ceux-ci.

Curiosité biologique

«Je me souviens d’avoir regardé les os des mains et des pieds, avec ces grosses griffes recourbées, et avoir dit à mon collègue: «vous n’allez probablement pas me croire, mais je pense que l’animal était en train de grimper aux arbres!»», se souvient Natalie Warburton, chercheuse au Centre de recherche sur les écosystèmes de l’Université Murdoch à Perth.