Vaud : Un ancien agent de détention risque la prison ferme

Le procureur a requis mercredi une peine de 30 mois d’emprisonnement, dont 6 mois ferme, contre un quinquagénaire accusé d’avoir profité de son poste pour entretenir des relations sexuelles avec deux détenues.

Le quinquagénaire qui comparaît depuis mardi devant le Tribunal correctionnel de La Côte (VD) est-il un prédateur qui exerçait des pressions psychologiques sur ses victimes ou un homme qui a cédé aux comportements provocateurs de ces femmes et entretenu avec elles des relations librement consenties? Mercredi, au second jour du procès d’un ancien agent de détention de la prison de la Tuilière, à Lonay, les plaidoiries des avocats des plaignantes et du prévenu ne semblaient pas dépeindre la même situation, relate «La Côte». Le quinquagénaire, qui était chef de l’atelier cuisine de la prison, est accusé de contraintes et relations sexuelles avec deux détenues. Ces dernières, d’origine brésilienne, n’ont pas assisté aux audiences: après avoir purgé leur peine, elles ont été expulsées de Suisse.