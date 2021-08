Algérie : Un ancien candidat à la présidentielle tunisienne arrêté

Poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d’argent et fraude fiscale, Nabil Karoui, ancien candidat à la présidentielle tunisienne de 2019, a été arrêté à la frontière algérienne.

Nabil Karoui, chef d’un Parti libéral, arrivé second à la présidentielle de 2019 en Tunisie, a été arrêté dimanche en Algérie, ainsi que son frère député, ont annoncé des médias tunisiens. Selon Radio Mosaïque FM (privée) dimanche, la police aux frontières algérienne a arrêté M. Karoui, leader du parti Qalb Tounès, et Ghazi Karoui, dans la région de Tébessa, dans le nord-est de l’Algérie.

Poursuivi depuis 2017

Fondateur de la chaîne privée tunisienne Nessma TV, qui appartient en partie à Silvio Berlusconi, ancien chef du gouvernement italien, M. Karoui est poursuivi depuis 2017 dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent et fraude fiscale. Arrêté en 2019, il avait passé plus d’un mois en prison en pleine campagne électorale, ce qui avait laissé craindre une instrumentalisation de la justice. Libéré, il avait de nouveau été arrêté en décembre dernier et libéré en juin, après six mois de détention provisoire.