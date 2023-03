États-Unis: Un ancien candidat d’Une famille en or exécute sa femme

Becky Bliefnick était infirmière et mère de trois enfants.

Le jour où Becky Bliefnick n’est pas allée chercher ses enfants à l’école, son entourage a tout de suite pensé au pire. Arrivées chez l’Américaine de 41 ans, à Quincy (Illinois), les forces de l’ordre ont retrouvé son corps sans vie, criblé de balles. «Ce crime brutal a mis la population sur les nerfs et nos habitants vivaient dans la peur», a écrit sur Facebook Adam Yates, chef de la police locale. Rapidement, le mari de la victime a été dans le collimateur des autorités. Le couple était en instance de divorce.

Dans la semaine suivant la mort de Becky, qui était infirmière et mère de trois enfants, la police a perquisitionné le domicile et la voiture du suspect de 39 ans, rapporte KHQA . Timothy Bliefnick a assisté à une veillée en l’honneur de son épouse mais n’est pas venu à son enterrement parce qu’il ne voulait pas «être une distraction», a-t-il dit. L’Américain a finalement été arrêté lundi, mais les autorités n’ont pas révélé ce qui avait motivé cette interpellation.

L’homme, qui avait participé en 2021 à l’émission «Une famille en or», a été mis en examen pour meurtre au premier degré et violation de domicile. «Il reste encore beaucoup à faire et l’enquête se poursuit, mais le développement d’aujourd’hui est une étape importante dans la recherche de la justice pour Rebecca», s’est félicité Adam Yates, chef de la police de Quincy. Mariés en 2009, Becky et Tim Bliefnick vivaient une séparation mouvementée depuis plusieurs années.