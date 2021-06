Suisse : Un ancien chef de guerre libérien condamné pour de multiples atrocités

Alieu Kosiah a été condamné à vingt ans de prison par le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone, notamment pour meurtres, viol et utilisation d’enfants-soldats.

L’ex-commandant rebelle libérien Alieu Kosiah a été condamné vendredi à 20 ans de prison par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, au Tessin, devenant ainsi le premier Libérien à être condamné pour des crimes de guerre commis pendant le conflit dans son pays. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral suisse a déclaré Alieu Kosiah, 46 ans, coupable de multiples atrocités, notamment de meurtres, de viol et d’utilisation d’enfants-soldats, pendant la première des deux guerres civiles qui se sont succédé au Liberia et ont fait quelque 250’000 morts entre 1989 et 2003.

Arrestation en 2014 en Suisse

Il a été reconnu coupable de 21 des 25 chefs d’accusation, notamment d’avoir ordonné ou participé au meurtre de 17 civils et de deux soldats non armés. Il a également été reconnu coupable de viol, d’utilisation d’enfants-soldats, d’avoir ordonné des pillages et d’avoir infligé à plusieurs reprises des «traitements cruels, inhumains et dégradants» à des civils. Il a été condamné à 20 ans de prison, dont doivent être déduits les plus de six ans et demi qu’il a déjà passés en détention. Le tribunal a également ordonné qu’il soit expulsé du territoire suisse pour une durée 15 ans.