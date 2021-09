Espagne : Un ancien chef espion du Venezuela arrêté à Madrid

Recherché par les États-Unis, le général Hugo Armando Carvajal, ancien chef du renseignement militaire sous Hugo Chavez, a été arrêté jeudi à Madrid.

Carvajal avait disparu après qu’un tribunal espagnol, en novembre 2019, avait approuvé une demande d’extradition américaine justifiée par des accusations de trafic de drogue. La police s’était rendu à son domicile madrilène pour l’arrêter, en vain, et son avocat assurait ne pas savoir où il était.

5,6 tonnes de cocaïne

Carvajal est recherché depuis longtemps par le Trésor américain qui le soupçonne d’épauler les FARC colombiennes dans leur trafic de drogue. Dans un acte d’accusation de 2011 par exemple, les États-Unis l’accusaient d’avoir coordonné le transport de plus de 5,6 tonnes de cocaïne destinée au marché américain depuis le Venezuela jusqu’au Mexique.

Il risque une peine de 10 ans de prison à la perpétuité et dément toute implication dans le trafic de drogue. Il avait été arrêté en Espagne en avril 2019 et relâché en septembre lorsque la justice espagnole avait refusé son extradition au motif que la requête était «vague» et «motivé politiquement». En novembre, la cour avait changé d’avis mais Carvajal avait pris la fuite.