Nouvelle affectation : Un ancien crématoire de Berne se mue en bistrot

Le projet est sur le point d’aboutir et constituerait une première en Suisse. L’idée, peu critiquée pour l’instant, vise à faire «se rencontrer la vie et la mort».

L’ancien crématorium du cimetière de Bremgarten, derrière l’hôpital de l’Île à Berne, doit bientôt être transformé en café-restaurant. Une centaine de places sont prévues. Une salle à manger dans la salle de dépôt des urnes, un jardin d’hiver et une terrasse dans la cour intérieure doivent être aménagés. Les plans ont été approuvés par le service des monuments historiques et la municipalité a donné son feu vert pour l’exploitation du bistrot. Seul le délai pour d’éventuelles oppositions court toujours.

Comme l’écrit samedi la «Berner Zeitung», l’objectif est triple. Premièrement, le projet s’inscrit dans la continuité de l’entretien et de la rénovation du bâtiment. Deuxièmement, il comble les espaces vides laissés dans les cimetières (lire encadré) à cause de changements de coutumes dans les pratiques funéraires. Et troisièmement, il offre un lieu aux familles et proches des défunts pour se retrouver après un enterrement.