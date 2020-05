États-Unis

Un ancien de Disney prend la tête de l’app TikTok

Kevin Mayer, l’ex-responsable des plateformes de streaming de Disney (Disney+, Hulu et ESPN+) va devenir le patron du très populaire réseau social le 1er juin.

M. Meyer «rapportera directement à Zhang Yiming, fondateur et PDG de ByteDance, et sera chargé du développement international du groupe» indique le communiqué. Il supervisera les ventes, le marketing, les relations publiques, la sécurité, la modération des contenus et les affaires juridiques, précise ByteDance. En tant que directeur des opérations il dirigera aussi «la musique, les jeux vidéo et les activités émergentes», en plus de TikTok.