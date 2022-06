Paris : Un ancien détenu de Guantánamo écope de 10 ans de prison

L’Algérien Saber Lahmar a été condamné vendredi, pour avoir incité plusieurs candidats au jihad à des départs en Irak ou en Syrie.

Ancien détenu de Guantánamo innocenté, l’Algérien Saber Lahmar a été rattrapé par la justice. Il a été condamné vendredi, à Paris, à dix ans de prison pour propagande jihadiste. La XVIe chambre du tribunal correctionnel, spécialisée en matière de terrorisme, a considéré qu’il avait, via des prêches et des conversations, «joué un rôle actif» dans plusieurs départs en Syrie et en Irak, aux conséquences importantes, puisqu’un homme est présumé mort depuis fin 2015. Le tribunal a retenu contre lui le contenu de prêches et des propos tenus dans la région bordelaise, dans la première moitié des années 2010, «où il justifiait le départ en Syrie et en Irak».