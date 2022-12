Genève : Un ancien élu de l’Assemblée française rejoint l’UDC

Ex-représentant macroniste de la Suisse et du Liechtenstein dans l’Hémicycle, au cœur de nombreuses polémiques, Joachim Son-Forget intègre la section cantonale du parti agrarien.

Joachim Son-Forget est un habitué des polémiques. Il s’est fait l’auteur de plusieurs dérapages jugés homophobes et sexistes. Adepte d’un franc-parler qui confine parfois à l’outrance, selon ses adversaires et d’anciens collègues de parti, l’homme a régulièrement été décrit comme «psychologiquement perturbé» par plusieurs membres de l’assemblée nationale, notamment. Chef de groupe UDC au Grand Conseil genevois, André Pfeffer juge le nouvel arrivant «tranchant, cultivé et visiblement engagé». Selon le député, cité par «Blick», le débat démocratique «a besoin de telles personnalités».