L’ex-chef de la logistique de la police cantonale de Schwytz est dans de sales draps. Il comparaît depuis jeudi devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone (TI). Entre 2009 et 2018, il aurait acheté des munitions et du matériel aux frais des forces de l’ordre pour la coquette somme de 180’000 francs. Il aurait ensuite utilisé cette marchandise à son profit. Il est aussi accusé d’avoir vendu sans autorisation des munitions et des armes sur le daknet entre 2012 et 2013.