Twitter : Un ancien employé jugé coupable d’espionnage pour l’Arabie saoudite

Le jury d’un tribunal de San Francisco a décidé qu’Ahmad Abouammo avait bien vendu des informations personnelles sur des utilisateurs anonymes à Riad, en échange de dizaines de milliers de dollars. Il risque entre 10 et 20 ans de prison pour avoir agi pour le compte d’un gouvernement étranger et pour blanchiment d’argent, fraude et falsification de documents. Sa peine sera prononcée à une date ultérieure. «Les preuves ont montré que, pour de l’argent et alors qu’il pensait faire ça à l’abri des regards, le prévenu a vendu son poste (d’employé de Twitter, ndlr) à un proche» de la famille royale saoudienne, a déclaré le procureur fédéral Colin Sampson face au jury la semaine dernière, après deux semaines de procès.