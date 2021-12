Espionnage économique : Un ancien espion suisse condamné par le MPC

Il avait déjà été jugé en Allemagne pour avoir espionné le fisc entre 2010 et 2014, le Ministère public de la Confédération le condamne à son tour.

Un agent suisse, déjà condamné en Allemagne pour avoir espionné le fisc allemand, a été sanctionné cette fois par la justice suisse pour tentative d’espionnage économique et devra payer plusieurs dizaines de milliers de francs. Dans un arrêt rendu le 1 er novembre, le Parquet fédéral a condamné Daniel M. pour «tentative d’espionnage économique», confirmant une information de la RTS.

Il avait déjà été condamné il y a quatre ans par la justice allemande pour avoir espionné le fisc allemand, dans une affaire qui avait envenimé les relations entre Berne et Berlin. En Suisse, il était poursuivi selon la RTS pour avoir récolté, en 2014 et 2015, à la demande d’un journaliste allemand, les données bancaires de l’ancien chef des services secrets allemands August Hanning sur de prétendus comptes en Suisse.

Faux documents

Il avait mandaté et payé un spécialiste en sécurité pour trouver tout ce qu’il pouvait sur les activités bancaires d’August Hanning. Sa source lui avait livré trois documents. Ne sachant pas que les trois documents étaient faux, il les a remis au journaliste et a reçu 150’000 euros. Cette somme provenait d’un ancien détective privé allemand, qui a par la suite alerté la justice suisse. Pour la justice suisse, il s’agit bien d’une tentative d’espionnage économique, même si les documents étaient faux.

Il a été condamné à payer 63’000 francs d’amende. Il avait été condamné en novembre 2017 en Allemagne à 1 an et 10 mois de prison avec sursis, une peine assortie d’une amende de 40’000 euros, pour avoir espionné pour le compte des services de renseignement helvétiques l’administration fiscale de la région allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ouest) qui tentait d’identifier des contribuables ayant caché des avoirs en Suisse pour échapper à l’impôt.

Cet État régional, le plus peuplé d’Allemagne, avait acquis dès 2006 des CD et clés USB contenant les informations bancaires d’Allemands dans des établissements suisses. Grâce aux données récoltées par M. Moser, les autorités suisses avaient lancé des poursuites et émis des mandats d’arrêt à l’encontre de trois inspecteurs, accusés d’avoir acheté des informations volées, en l’occurrence des CD fiscaux.