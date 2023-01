République tchèque : Un ancien général de l’OTAN favori de la présidentielle

Les bureaux de vote ont rouvert samedi en République tchèque, au dernier jour du second tour de l’élection présidentielle pour laquelle le général à la retraite de l’OTAN Petr Pavel reste favori face à l’ancien Premier ministre milliardaire Andrej Babis. Le vainqueur remplacera Milos Zeman, un homme politique controversé, qui a entretenu des liens étroits avec Moscou avant de faire volte-face au moment de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022.

Être «un président digne»

En votant vendredi dans le village de Cernoucek, dans le Nord, l’ancien général a déclaré qu’il voulait être «un président digne» d’un pays membre de l’UE et de l’OTAN, comptant 10,5 millions d’habitants. «Je ne vais pas lancer de promesses en l’air mais je décrirai la réalité telle qu’elle est», a-t-il ajouté. De son côté, Andrej Babis, 68 ans, dont la richesse et les soucis judiciaires ont fait un personnage clivant, a qualifié le vote de «référendum sur Babis», en déposant son bulletin à Pruhonice, au sud de Prague.

Au premier tour, pendant lequel huit candidats étaient en lice, Petr Pavel avait devancé Andrej Babis, obtenant 35,4% des suffrages contre 35%. Et il a depuis bénéficié du report des voix de certains concurrents éliminés. Si Andrej Babis peut compter sur un soutien stable des électeurs de son mouvement populiste de centre gauche ANO mais, selon des experts, il a découragé des électeurs avec des diatribes chaotiques pendant les débats.

Un canular l’a donné pour mort

La campagne entre les deux tours a été âpre, avec une vague de désinformation ayant largement pris pour cible Petr Pavel, et des menaces de mort ayant visé Andrej Babis et sa famille. Dans un canular lancé sur internet, puis relayé par SMS, on affirmait même que Petr Pavel était mort.