Rugby : Un ancien international australien attaqué chez lui!

Toutai Kefu, ancien international australien de rugby et actuel sélectionneur des Tonga, a été grièvement blessé, mais «devrait s’en sortir» selon la police locale, après avoir été attaqué dans la nuit de dimanche à lundi par des cambrioleurs dans sa maison de Brisbane.

Quatre personnes ont été transportées à l’hôpital le plus proche après cette attaque qualifiée de «brutale et violente» par la police locale, qui a retrouvé sur place un couteau et une hache. Deux adolescents ont été interpellés, un troisième est en fuite. «C’est un cambriolage qui a mal tourné», a expliqué la police.