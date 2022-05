Football: Un ancien joueur de Ligue 1 escroqué de plus de 15 millions par ses agents

Entouré de personnes toxiques

L’attaquant poursuit: «Je suis parti de chez moi à 14 ans, avec des ambitions et des rêves. Je me suis battu, car je savais que dans le monde du football il y a des féroces et seuls les plus forts survivent. En quelque sorte, j’ai réussi, mais j’ai aussi payé ma gloire au prix fort, car je me suis entouré de personnes toxiques.»