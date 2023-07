Football américain: Un ancien joueur de NFL gagne plus de 10 millions avec des cartes Pokémon

Blake Martinez ne voulait plus continuer à détruire son corps. Pokemon lui a donné l’opportunité d’arrêter. AFP



Lorsque l’ancien défenseur des Green Bay Packers, Blake Martinez, a discrètement pris sa retraite au milieu de la saison 2022 de la NFL, son départ, de l’autre côté de l’Atlantique, est passé relativement inaperçu. Pourtant, le retrait de la compétition de l’ancienne star de Stanford avait de quoi surprendre plus d’un spécialiste, à bien des égards. Tout d’abord son âge. Il n’avait que 28 ans, c’est jeune pour s’arrêter, d’autant plus qui ne semblait pas usé par une trop longue carrière. Sa blessure au ligament croisé antérieur subie en 2021 n’était plus qu’un mauvais souvenir et son état de santé ne semblait pas poser un problème. Il venait également de signer dans l’équipe d’entraînement des Raiders de Las Vegas et avait été intégré à la liste active un mois et demi seulement avant de raccrocher son maillot. Jeune, en forme et sortant d’un match à 11 plaquages, rien ne laissait donc présager que Martinez quitterait la NFL, surtout en plein milieu de la saison.

Blake Martinez ne regrette pas son choix en s’offrant un nouveau job à… la carte. ClutchPoints

Martinez est l’ancienne star de Stanford qui a occupé le poste de linebacker pendant quatre années consécutives avec les Packers. Il a signé un contrat d’agent libre de 30 millions de dollars avec les Giants en mars 2020, au moment même où la pandémie de Covid mettait fin aux activités sportives dans le monde entier. Il s’est ensuite déchiré le ligament croisé antérieur au début de la saison 2021, ce qui l’a conduit à quitter les Giants. En 2022, il a signé avec les Raiders, revenant de sa blessure au genou pour jouer un rôle dominant en défense.

C’est à cause d’un autre jeu que sa vie a basculé, que l’Américain a décidé de tout plaquer. Blake Martinez s’est éloigné des terrains pour se lancer dans une autre entreprise lucrative: la vente de cartes Pokémon. Au moment de sa retraite, le joueur avait vendu une Pikachu Illustrator en parfait état pour plus de 670 000 dollars (580 425 francs). Depuis, il aurait gagné plus de 11,5 millions de dollars (9,96 millions de francs) grâce à ce commerce de cartes Pokémon très rentable qu’il avait lancé au début de la saison 2022.

20 employés

Bien avant de jouer au football, Blake Martinez était comme tant d’autres enfants qui collectionnaient les cartes Pokémon. Dans son enfance en Arizona, il achetait un paquet de cartes pour 99 cents. Lorsqu’il est parti jouer au football à Stanford, il a laissé son classeur à ses parents. Une fois dans la NFL, il a commencé à lire des articles sur les sommes d’argent que les gens payaient pour une carte ordinaire. Il pensait pouvoir en profiter avec sa collection. Au lieu de cela, sa mère lui a dit qu’elle avait donné les cartes depuis longtemps.

Martinez a utilisé 40 000 dollars de ses revenus de la NFL pour acheter des cartes sur eBay. Il a ensuite commencé à envoyer des messages aux collectionneurs via Instagram. Cela a pris du temps, mais les collectionneurs ont fini par l’accepter comme l’un des leurs.

Devant Mickey et Star Wars

«En juillet dernier, à quelques semaines du camp d’entraînement, il a créé sa propre entreprise, Blake’s Breaks, qui a immédiatement décollé. Depuis, Martinez a embauché près de 20 employés à temps plein et, collectivement, ils diffusent 16 heures de flux en direct par jour, s’imposant comme l’une des plus grandes chaînes Pokémon sur Whatnot. Martinez anime lui-même deux ou trois flux en direct par semaine», écrit Zak Keefer de The Athletic. Whatnot se présente comme un gigantesque marché communautaire qui a réalisé un chiffre d’affaires de près d’un milliard de dollars. Pokémon a vu le jour au Japon à la fin des années 1990 et, avec 76,2 milliards de dollars, c’est la franchise médiatique qui rapporte le plus au monde. Elle devance de plus de 20 milliards de dollars Mickey Mouse et ses amis et Star Wars.

‹‹Je me suis simplement demandé si je voulais repartir de zéro avec le football et continuer à détruire mon corps. Ou bien je veux repartir de zéro et faire quelque chose que je pourrai soutenir pendant longtemps?›› Blake Martinez, ancien joueur de football américain

«Je me suis simplement demandé si je voulais repartir de zéro avec le football et continuer à détruire mon corps, a-t-il confié à The Athletic. Ou bien je veux repartir de zéro et faire quelque chose que je pourrai soutenir pendant longtemps? J’aimais le football. Mais ce que j’ai découvert, c’est que j’aimais encore plus construire et diriger ma propre équipe».