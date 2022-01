Football – Un ancien joueur de Sion et Stade-Lausanne serait mort empoisonné

Il avait essayé de se faire sa place en Suisse. Quitte à abandonner tout confort et vivre où on voulait bien le loger, Konan Oussou avait l’espoir de réussir. Arrivé de Côte d’Ivoire au FC Sion à l’été 2019, l’Ivoirien s’est rapidement retrouvé parachuté en Challenge League à Stade-Lausanne-Ouchy, où son but magique lors du derby face au Lausanne-Sport (3-0, le 30 août 2019) restera comme le fait marquant de son passage chez nous. À 32 ans, il est décédé.