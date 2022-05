Hockey sur glace: Un ancien joueur de Zurich sauve une enfant de la noyade

Des lèvres bleues

Lorsqu’il rejoint l’enfant, il découvre un visage avec des lèvres bleues, constate que des liquides brun et blanc sortent de sa bouche et de son nez. Lorsque le hockeyeur ramène le corps sur la plage, un sauveteur parvient à ranimer l’enfant. «J’ai raté un peu ce qui s’est passé sur le rivage parce que je me suis simplement étendu. J’étais essoufflé et j’avais besoin de repos.»