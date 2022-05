France : Un ancien militaire écope de 23 ans de prison pour avoir assassiné son ex

Le jeune homme de 24 ans a été condamné vendredi par la Cour d’assises de Seine-et-Marne, en région parisienne, pour le meurtre de son ancienne petite amie en 2019.

«C’est un soulagement de voir la fin du parcours judiciaire», a déclaré Caty Richard, avocat des parents de la victime. «Si la première pensée de ma cliente a été pour sa fille, dans son immense bonté, elle a tout de suite pensé à la maman de l’accusé et compatit à sa peine», a ajouté Me Richard.

Abandonnée au bord d’une voie sans issue, le visage tuméfié

Mais trois heures après leurs retrouvailles, des riverains alertent la police: une femme allongée sur le dos, le pantalon partiellement baissé et le visage tuméfié, gît au bord d’une voie sans issue à Saint-Thibault-des-Vignes, à deux pas de l’autoroute. Malgré l’intervention des secours, Taïna décède. L’autopsie conclut à un décès «consécutif à un traumatisme crânien grave par mécanisme contondant, à l’origine d’une fracture du crâne et d’une hémorragie».

Sa version des faits a changé au fil de ses auditions

Placé en détention provisoire, Jonathan M., qui n’a jamais été condamné auparavant, a reconnu son implication dans les faits, mais a livré des versions évolutives lors de ses auditions. À l’ouverture du procès mardi, l’accusé, crâne rasé, de petite corpulence, a écouté attentivement sa tante et sa cousine le décrire comme «calme» et «discret». Sa tante avait expliqué que son neveu avait été élevé «sans père» et avait eu «un parcours difficile». Lors de son audition, l’expert psychiatrique a qualifié l’accusé de «caractériel, d’impulsif».