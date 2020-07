Algérie

Un ancien ministre en détention succombe au coronavirus

L'ancien ministre algérien des Télécommunications Moussa Benhamadi qui se trouvait en détention préventive, est décédé à 67 ans vendredi du coronavirus à Alger. Il était un proche du clan du président déchu Abdelaziz Bouteflika.

«Moussa Benhamadi est décédé hier soir» vendredi, a déclaré Hocine Benhamadi au quotidien Liberté. «Il avait contracté le virus le 4 juillet et ce n'est que le 13 du même mois qu'il a été évacué en urgence vers un hôpital à Alger», où il est mort.

Depuis la démission en avril 2019 du président Bouteflika sous la pression du mouvement antirégime «Hirak», la justice algérienne a lancé des enquêtes et a condamné de hauts responsables politiques et des hommes d'affaires. La plupart sont accusés de corruption et d'avoir profité de leurs liens avec le chef de l'Etat déchu.