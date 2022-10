Canton du Jura : Un ancien parlementaire est à l’origine de la fraude électorale

Les communes de Porrentruy, d’Alle et de Courgenay sont concernées par cette affaire, de même que la localité de Charmoille. Photo d’illustration.

Le Ministère public du canton du Jura avait annoncé vendredi, l’ouverture d’une enquête en Ajoie pour une fraude présumée dans le cadre des élections communales du 23 octobre prochain. Un ancien parlementaire est à l’origine de l’affaire, rapporte dimanche la RTS. «Tu vas chez des gens que je connais, que tu connais et qui te font confiance, et je t'offre 30 francs par enveloppe» de vote, tel est le deal qui avait été conclu entre l’ex-député et une de ses connaissances. L’objectif: favoriser ses couleurs politiques. Un citoyen, qui avait été approché, en a donné l’alerte.