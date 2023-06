Russell Okung boit de l'eau durant 40 jours et perd 45 kilos

«Oui, vous avez bien lu, j’ai jeûné pendant 40 jours et je n’ai consommé que de l’eau». Ancien joueur de football américain, Russell Okung a expliqué la semaine dernière sur Twitter avoir suivi une longue diète, perdant 45 kilos. Après avoir pris sa retraite sportive, celui qui a remporté le Super Bowl en 2014 avec les Seattle Seahawks était au bord du gouffre, ressentant un grand vide. Ce régime était pour lui l’unique moyen de retrouver goût à la vie.

Le tackle de 34 ans, 145 kilos sur la balance avant sa cure, en est ressorti avec un sentiment de plénitude. «Il s’agit de régénération, de guérison et de découverte de soi, a expliqué dans une vidéo celui qui a aussi porté les maillots des Denver Broncos, Los Angeles Chargers et Carolina Panthers. En renonçant à ma faim, j’ai gagné en clarté mentale et en révélation spirituelle.»