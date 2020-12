«Après de longues recherches, c’est vite devenu évident qu’il y avait un problème au niveau du cœur et que je ne serais pas en mesure de de joueur au hockey sur glace à haut niveau cette saison.» Sur son compte Instagram, Lennart Petrell a donné de ses nouvelles après quelques jours de doute.

A la suite d’un contrôle de routine, un problème d’arythmie cardiaque a été décelé chez le joueur de 36 ans. Son club, HIFK, a d’ores et déjà annoncé qu’il ne pourrait pas défendre les couleurs du club durant toute la saison 2020-2021. «Ce n’est évidemment pas une nouvelle que je souhaitais entendre, a-t-il poursuivi. Mais désormais, je vais me concentrer sur ma santé et les soins.»