Canada : Un ancien suspect des attentats contre les vols d’Air India tué

Getty Images via AFP

Ripudaman Singh Malik était accusé d’avoir menti à 19 reprises au procès de Ripudaman Singh Malik et Ajaib Singh Bagri (photo), finalement acquittés pour insuffisance de preuves en 2005.

15 ans de prison

Le 23 juin 1985, un Boeing 747 parti de Vancouver à destination de l’Inde via Toronto, Montréal et Londres avait explosé au large de l’Irlande, faisant 329 morts, l’attentat aérien le plus meurtrier avant le 11-Septembre. Une deuxième bombe destinée à un autre avion d’Air India avait explosé à l’aéroport Narita de Tokyo, tuant deux bagagistes.