Îles du Pacifique : Un ancien vice-Premier ministre hospitalisé après avoir bu du kava

Pensant que cette boisson ressemblait au kava du Pacifique Sud, McComark a bu le bol d’une traite. «Dans le but de montrer mon respect pour les traditions locales, j'ai bu tout le bol de sakau», a-t-il tweeté jeudi. Aux Fidji, par exemple, les invités à une cérémonie du kava sont en effet invités à boire l’intégralité de ce qui leur est offert, si possible d’une seule gorgée.

Mais McComark s’est rapidement rendu compte que le sakau est beaucoup plus fort et qu’il est recommandé de le siroter. Dans une vidéo de la cérémonie partagée sur les réseaux sociaux, on voit ainsi le député assis se tenir la tête entre les mains et se sentir visiblement très mal. Il a finalement dû être aidé à monter dans une voiture et emmené à l'hôpital local, où il a reçu un traitement contre la déshydratation.