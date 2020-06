Interview pas comme les autres

Un ancien Xamaxien se la coule douce

Après avoir beaucoup baroudé, Brown Ideye a réussi un début de saison correct à l'Aris Salonique. De quoi lui valoir une interview pas comme les autres.

Le lancement de l'interview sur le site du média grec Mega TV est sobre . «Brown Ideye a connu une très bonne saison avec le maillot de l'Aris et l'avant-centre des 'Jaunes' a parlé à MEGA de sa présence dans l'équipe de Thessalonique.» Le reste est tout de suite un peu moins commun et son interview, en anglais, vaut clairement le détour.

L'ancien attaquant de Neuchâtel Xamax (30 buts entre 2007 et 2010) y est interviewé par une journaliste du coin et dans un cadre qui détonne avec les environnements austères qui entourent d'habitude les joueurs de football. Ici, pas de panneau de sponsors en fond d'écran ou de terrain de foot bardé de publicités, juste... une piscine et même un jacuzzi!