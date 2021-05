Football - Un ancien «zèbre» à la tête des «hommes en noir»

Ce Canado-Suisse de 54 ans ne semblait pas le plus culturellement proche du ballon rond, mais, à voir, ce n'est pas ça qui inquiétait l'ASF. « Brent Reiber a une personnalité forte et marquante, avec beaucoup d'expérience dans le management du sport et possède un excellent palmarès dans l'arbitrage » , a lâché Dani Wermelinger, le responsable des arbitres d'élite .

« Avec sa grande expérience dans une autre association sportive, il nous apportera de nouvelles idées et perspectives, avec une vue qui dépasse celle du milieu, afin de rapprocher encore plus l'arbitrage du football suisse des meilleurs du monde, a ajouté l'ancien homme en noir.

Reiber, natif de Lloydminster dans le Saskatchewan, a longtemps hanté les patinoires de Suisse et du monde entier. Il a arbitré en Helvétie de 1997 à 2014, a officié lors de deux finales de Mondiaux de hockey et sifflé lors d'un tournoi olympique. Il a été manager des arbitres de l'élite suisse de la rondelle de 2014 à 2020. Le voilà aujourd'hui devant un défi qu'on ne le pensait pas relever un jour.

« Je me réjouis de relever le défi de travailler avec les meilleurs arbitres de football du pays et de pouvoir apporter mon expérience d'arbitre au football suisse, a déclaré le néo-footeux, dans le communiqué de presse de la Fédération. L'Association suisse de football ouvre ainsi une voie novatrice et vise l'excellence de l'arbitrage par l'innovation et les performances de pointe. Je ferai tout pour atteindre cet objectif, avec engagement et passion. »