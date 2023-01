Les Pays-Bas veulent bannir les chiens à nez plat

Et en Suisse?

Selon l’ordonnance suisse sur la protection des animaux, l’élevage «ne doit poursuivre aucun but d’élevage qui cause aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, ou qui entraîne une atteinte profonde à leur aspect physique ou à leurs aptitudes». Il est autorisé si les contraintes exercées sur les animaux par l’expression extrême de certains caractères (ex. le nez «écrasé») sont «légères». Mais le flou entourant cette définition fait qu’à ce jour, l’élevage de races de chiens dits brachycéphales, telles que le carlin ou le bouledogue, qui peuvent souffrir de problèmes respiratoires en raison de leur nez très court, n’est pas interdit en Suisse. EGR