France: Un animateur soupçonné d’avoir filmé des enfants nus aux toilettes

Un homme de 28 ans, «employé par la ville de Toulouse et intervenant dans plusieurs structures (...) créait du contenu sur la toile à partir de photographies ou de films d’enfants prépubères dont il captait la nudité sur son lieu de travail en se focalisant sur les parties intimes», écrit le parquet dans un communiqué. Il a été interpellé lundi dans une école du centre de Toulouse où il travaillait, et placé en garde à vue.

Par la suite, «la seule exploitation du téléphone portable utilisé par l’intéressé permettait de découvrir près de 200 photographies et 82 vidéos d’enfants parfois nus, parties intimes dévoilées», ajoute le parquet. L’animateur ce centre de loisirs a été mis en examen pour «captation, fixation et exportation d’images à caractère pédopornographique et agression sexuelle sur mineur de 15 ans», a précisé le parquet qui a demandé sa mise en détention provisoire.