Phénomène inexpliqué

Un anneau mystérieux dans le ciel de Suisse centrale

Un cercle noir est apparu sur la tête des habitants d’Ettiswil (LU). De nombreuses hypothèses concernant sa provenance sont avancées. Mais il s’agit probablement d’un cercle créé par une cheminée d’usine.

Un homme de 43 ans se trouvait vendredi dernier à Ettiswil (LU) avec une vingtaine d’amis, quand entre 20 et 21 heures, quelqu’un a crié au groupe: « Venez jeter un coup d’oeil » , a expliqué le lecteur-reporter à 20Minuten. Ce qui venait d’apparaître dans le ciel semblait êt r e un grand anneau de couleur sombre, qui ressemblait à de la fumée. Il se trouvait à environ 100 m d’altitude et aurait pu être l’oeuvre d’un cigare de très, très grandes dimensions. Le témoin a filmé le phénomène. « On a tous vu ce cercle et nous n’avons pas réussi à comprendre de quoi il s’agissait. » Les amis présents à la soirée ont pu contempler le phénomène pendant deux à trois minutes avant qu’il ne disparaisse. Le réalisateur de la vidéo et témoin de la scène pense qu’il pourrait s’agir d’un feu d’artifice. Il a affirmé à nos collègues, que la vidéo n’avait pas été trafiquée.