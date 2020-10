Football : Un anniversaire en catimini pour le grand Maradona

Confiné dans sa résidence de Buenos Aires en raison des risques liés au Covid-19, le génie argentin Diego Maradona est obligé de célébrer ses 60 ans en petit comité ce vendredi.

«J’ai la sensation d’avoir donné du plaisir et amusé les gens qui venaient me voir au stade et qui me regardaient à la télévision», résume l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football – mais aussi l’un des plus controversés, en raison de ses problèmes liés aux abus de substances illicites.