Kim Kardashian : Un anniversaire incroyable pour sa fille

Sur les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir la petite fille aux anges s’amuser dans sa maison entièrement décorée de couleur rose, avec une multitude de choses à l’effigie du célèbre personnage né dans les années 1970. Avec ses amis, Chicago a même pu glisser sur un toboggan dans une piscine à boules et souffler ses bougies sur un gâteau Hello Kitty. Si son papa, Kanye West, divorcé de sa mère, n’était pas présent à sa fête, sa grand-mère, Kris Jenner, et sa tante, Khloé Kardashian, étaient là pour partager avec elle ce moment de bonheur. De quoi laisser à l’enfant de merveilleux souvenirs…