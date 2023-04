Periactine: Un antiallergique détourné pour faire «grossir les fesses»

«Ca marche trop bien, ça fait grossir tout de suite»

Un objectif qu’elles atteignent au moyen d’un médicament en vente libre à moins de 10 euros la boite, et dont elles se passent le nom: Periactine (du laboratoire Teofarma). «Moi qui ne mangeais plus, j’ai tout le temps faim, même dans mon lit je mange», témoigne l’une d’elle. «Ca marche trop bien, ça fait grossir tout de suite».

«Ressembler à Kim Kardashian»

L’Agence du médicament (ANSM) n’est pas en mesure de mesurer une «augmentation des ventes», a-t-elle indiqué à l’AFP, mais réalise en ce moment une analyse de la situation. Un an plus tôt déjà, l’ANSM avait alerté les professionnels de santé sur «une utilisation non conforme et potentiellement dangereuse de la cyproheptadine comme orexigène (susceptible d’augmenter l’appétit) pour induire une prise de poids à des fins esthétiques».