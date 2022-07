Vaud : Un anticorps «très puissant» contre Omicron découvert par les chercheurs

«P2G3» c’est le joli nom d’un anticorps découvert par le Service d’immunologie et allergie du CHUV et le Laboratoire de virologie et de génétique de l’EPFL. Il est capable de bloquer les variants Omicron du SARS-CoV-2 et montre, selon les scientifiques vaudois, une activité neutralisante «très puissante». Selon ces derniers, cette découverte est une étape décisive dans la lutte contre la pandémie.