Technologie : Un antidouleur d’une nouvelle forme grâce à l’IA

Des recherches supplémentaires doivent encore être faites pour réduire les douleurs le plus efficacement possible.

Agissant sur les mêmes récepteurs que la clonidine et la dexmédétomidine, ces nouvelles molécules n’ont aucun lien chimique et pourraient ne pas créer de dépendance. D’après les chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco, ces nouvelles molécules seraient les meilleures options pour remplacer les narcotiques. Fonctionnant avec une dose beaucoup plus faible d’opiacés, elles pourraient résoudre au mieux les problèmes de nombre de personnes souffrant de douleur chronique.

C’est en examinant un récepteur adrénergique qu’Allan Basbaum a découvert qu’il était lié à l’atténuation de la douleur. Par la suite, le chercheur a essayé de trouver les substances qui pouvaient l’activer en parcourant une bibliothèque virtuelle de plus de 300 millions de molécules. Excluant les molécules de trop grande taille, il a trié, à l’aide d’un modèle informatique, les dizaines de milliers restantes. Et c’est après de nombreux tests qu’il a réussi à réduire ce nombre de molécules à six, testées sur trois types de souris pour pallier la douleur aiguë et chronique avec succès.