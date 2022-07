Valbirse (BE): Un antique tire-fesse sauvé par les mordus du VTT 

Leader sur le marché de la technologie dans le transport par câble, le groupe Doppelmayr/​Garaventa a mis au point un système simple et efficace pour permettre le tractage des VTT sur les téléskis. Baptisé «Sports Tow» le dispositif de fixation est facile d’utilisation et sûr. Lorsque le cycliste se présente au départ du téléski, le Sports Tow est attaché au VTT à l’aide d’un adaptateur facile à monter et fixé au moyen d’une sangle de retenue pendant la montée. Dès que le vététiste lâche la sangle de retenue, le dispositif Sports Tow se détache automatiquement de l’adaptateur. Un gage de sécurité, puisque, à tout moment, le vététiste peut se libérer du remonte-pente.