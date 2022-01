Estavayer-le-Lac (FR) : Un antivax termine en prison après avoir perturbé l’hôpital

Le trentenaire avait notamment traité les soignants chargés de la vaccination de «criminels» le 31 août dernier.

Le Ministère public fribourgeois l’a condamné à trois semaines de prison ferme pour violation de domicile et menaces. Il n’en était pas à son coup d’essai, car cette peine s’ajoute aux trente jours prononcés trois mois plus tôt pour son refus de porter le masque, manifesté sept fois en autant de semaines. En outre, il en est à sa neuvième condamnation pour violation de domicile, contrainte, menaces, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété et injure, précise le quotidien fribourgeois.